ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении журналистами границы под Суджей

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами, гражданами Соединенных Штатов Америки и Румынии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сообщается, что уголовные дела расследуются по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России в отношении граждан США, корреспондентов австралийского телеканала «АВС» Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии, журналиста румынского новостного сайта «NotNews» Парбу Мирчи. Соответствующая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что с 17 августа 2024 года за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела были возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что с 17 августа 2024 года за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела были возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова