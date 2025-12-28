ФСБ задержала трех украинских шпионов в ДНР
ФСБ задержала трех украинских шпионов в ДНР. Мужчины пытались уйти вглубь России под видом мирных жителей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Валерий Яровой, Олег Буркин и Антон Ярыш находились в Красноармейске. Ранее их арестовали на Украине сотрудники ТЦК. После задержания мужчин передали представителям Главного управления разведки Украины, которые привлекли их к сотрудничеству.
Диверсантам поручили оставаться в городе до прибытия российских войск. Затем, под видом беженцев, они должны были пройти фильтрацию и получить российское гражданство. После этого их ожидала дальнейшая разведывательно-подрывная деятельность в соответствии с новыми указаниями.
Однако их истинные личности были раскрыты сотрудниками ФСБ. После ареста злоумышленники признались в содеянном.
Читайте также: