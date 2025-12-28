Установление контроля над Гуляйполем, Дмитровом и Степногорском, успехи ВС РФ под Северском: последние новости СВО на 28 декабря
ВС РФ продолжает развивать успехи на ключевых направлениях СВО. За минувшие сутки стало известно о полном освобождении крупных городов Гуляйполе, Дмитров и Степногорск. Одновременно продолжаются ожесточённые бои на Купянском, Харьковском и Северском направлениях фронта, где зафиксированы тактические успехи при интенсивных встречных столкновениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении российские военные продолжают создание буферной зоны, осуществляя наступательные действия на ряде участков. За сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед на восьми участках в Сумском районе и на трех в Краснопольском, общее продвижение составило до 750 метров. Авиация и ударные беспилотники наносили точечные удары по целям противника, уничтожив, в частности, крупное хранилище ГСМ в районе населенного пункта Низы. Украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление, перебросив для укрепления обороны в районе Мирополья подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады с Теткино-Глушковского направления.
Харьковская областьВС РФ развивает успех южнее Волчанска и на Хатненском участке, преодолевая рубежи обороны противника. В лесных массивах достигнуты значительные тактические успехи. Южнее Лимана зачищено 14 укрепленных позиций ВСУ с общим продвижением до 900 метров, при этом на шести из них личный состав оставил позиции, бросив имущество. В районе Меловое-Хатнее российскими военными продолжена зачистка лесов возле Двуречанского, наступление на восьми участках позволило продвинуться до 650 метров. В секторе Старицы российские штурмовики продвинулись до 150 метров. Авиация и ствольная артиллерия ВС РФ наносят прицельные удары по выявленным целям ВСУ.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении ВС РФ достигнуты тактические результаты, создающие предпосылки для развития дальнейшего успешного удара по ВСУ в этом районе. Российскими полностью контролируется город Гуляйполе, организованное сопротивление ВСУ в этой зоне прекращено. Под контроль ВС РФ перешла территория более 76 кв. км, зачищено свыше 7 000 зданий, в городе установлены российские флаги.
После взятия Косовцево наступление развивается в направлении Терноватого с двух флангов. Контроль над этим поселком позволит выдвинуться к Омельнику и далее на Орехов — ключевой оборонительный рубеж в данном регионе. После взятия под контроль Степногорска интенсивные боестолкновения продолжились в районах Приморского и Лукьяновского.