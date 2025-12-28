28 декабря 2025, 10:22

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжает развивать успехи на ключевых направлениях СВО. За минувшие сутки стало известно о полном освобождении крупных городов Гуляйполе, Дмитров и Степногорск. Одновременно продолжаются ожесточённые бои на Купянском, Харьковском и Северском направлениях фронта, где зафиксированы тактические успехи при интенсивных встречных столкновениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Запорожское направление Покровское направление Краснолиманское направление Северское направление Купянское направление



Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Покровское направление

Краснолиманское направление

Северское направление

Купянское направление