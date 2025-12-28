Достижения.рф

Установление контроля над Гуляйполем, Дмитровом и Степногорском, успехи ВС РФ под Северском: последние новости СВО на 28 декабря

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжает развивать успехи на ключевых направлениях СВО. За минувшие сутки стало известно о полном освобождении крупных городов Гуляйполе, Дмитров и Степногорск. Одновременно продолжаются ожесточённые бои на Купянском, Харьковском и Северском направлениях фронта, где зафиксированы тактические успехи при интенсивных встречных столкновениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На данном направлении российские военные продолжают создание буферной зоны, осуществляя наступательные действия на ряде участков. За сутки штурмовые подразделения продвинулись вперед на восьми участках в Сумском районе и на трех в Краснопольском, общее продвижение составило до 750 метров. Авиация и ударные беспилотники наносили точечные удары по целям противника, уничтожив, в частности, крупное хранилище ГСМ в районе населенного пункта Низы. Украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление, перебросив для укрепления обороны в районе Мирополья подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады с Теткино-Глушковского направления.

Харьковская область

ВС РФ развивает успех южнее Волчанска и на Хатненском участке, преодолевая рубежи обороны противника. В лесных массивах достигнуты значительные тактические успехи. Южнее Лимана зачищено 14 укрепленных позиций ВСУ с общим продвижением до 900 метров, при этом на шести из них личный состав оставил позиции, бросив имущество. В районе Меловое-Хатнее российскими военными продолжена зачистка лесов возле Двуречанского, наступление на восьми участках позволило продвинуться до 650 метров. В секторе Старицы российские штурмовики продвинулись до 150 метров. Авиация и ствольная артиллерия ВС РФ наносят прицельные удары по выявленным целям ВСУ.

Запорожское направление

На Запорожском направлении ВС РФ достигнуты тактические результаты, создающие предпосылки для развития дальнейшего успешного удара по ВСУ в этом районе. Российскими полностью контролируется город Гуляйполе, организованное сопротивление ВСУ в этой зоне прекращено. Под контроль ВС РФ перешла территория более 76 кв. км, зачищено свыше 7 000 зданий, в городе установлены российские флаги.

После взятия Косовцево наступление развивается в направлении Терноватого с двух флангов. Контроль над этим поселком позволит выдвинуться к Омельнику и далее на Орехов — ключевой оборонительный рубеж в данном регионе. После взятия под контроль Степногорска интенсивные боестолкновения продолжились в районах Приморского и Лукьяновского.

Фото: Минобороны РФ

Покровское направление

Боевые действия на Красноармейском (Покровском) участке носят позиционный характер на подступах к городу с севера. Ситуация для украинского контингента в блокированном Димитрове (Мирнограде) продолжает ухудшаться. Город полностью находится под контролем российских военных. Кроме того, наступающие подразделения ВС РФ ведут штурм Нового Донбасса и продвигаются к Кучерову Яру, где уже установлен контроль над садоводческим массивом к югу от села.

Краснолиманское направление

Положение на данном участке фронта остается напряженным. Подразделения ВС РФ ведут наступательные действия в районах Богуславки и Новоплатоновки, улучшая тактическую ситуацию севернее Красного Лимана. В самой городской черте продолжают активность российские разведывательно-диверсионные группы. Противник оказывает сопротивление, стремясь удержать занимаемые позиции.

Северское направление

На данном направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Подразделения ВС РФ продолжают наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации, выравнивая линию фронта и оказывая давление на позиции противника. Наиболее напряженные столкновения ведутся в районах сел Закотное и Ильичёвка, где противника выбивают из укрепленных позиций и блиндажей. Отмечается развитие успеха в Резниковке, где темпы продвижения на южном участке направления оцениваются как наиболее высокие. Также идут бои в районе Озерного. Преодоление данного участка обороны откроет оперативный простор для дальнейшего продвижения в сторону Кривой Луки и Славянской ТЭС.

Купянское направление

В городской черте и на подступах Купянска продолжаются напряженные боевые столкновения. Подразделения ВС РФ удерживают оборону, противодействуя попыткам наступления сил противника. В ходе оборонительных действий отражено несколько атак, уничтожена бронетехника, мобильные пусковые установки для дронов и легковые автомобили, используемые украинской стороной.

Елена Генералова

