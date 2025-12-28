Российские бойцы застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

28 декабря 2025, 08:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Старший сержант ВС РФ Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их намерения, нанести удар и застать врасплох. Об этом сообщили в Минобороны России.