Российские бойцы застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
Старший сержант ВС РФ Владислав Болотов в ходе спецоперации целый день наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы выяснить их намерения, нанести удар и застать врасплох. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российский военный, действуя в составе разведывательного подразделения, выполнял боевые задачи на одном из участков фронта. Его группа выдвинулась в указанный район и, находясь в лесу, услышала голоса.
В направлении, откуда доносились звуки, солдаты ВС РФ обнаружили значительное скопление живой силы ВСУ и тяжелую артиллерию. Болотов принял решение остаться на позиции и вести наблюдение за действиями противника.
До поздней ночи боец тщательно изучал передвижения врага, собрав ценные сведения о его дальнейших планах и направлении удара. После этого он отдал приказ группе отступить. Вернувшись в пункт временной дислокации, Болотов доложил командованию о полученной информации, на основании которой был нанесен упреждающий удар по ВСУ.
Благодаря решительности и профессионализму старшего сержанта, российские войска смогли застать противника врасплох и успешно нейтрализовать угрозу.
