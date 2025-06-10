ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта
Сотрудники ФСБ России задержали 22-летнего гражданина РФ в Краснодарском крае, который планировал совершение террористического акта в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.
По информации ЦОС, задержанный, родившийся в 2003 году, собирался осуществить теракт, используя самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 2,5 кг. Он намеревался подорвать его в административном здании одного из объектов энергетики региона. Задержание произошло на этапе подготовки, когда он планировал изъять взрывное устройство из тайника.
Кроме того, как сообщает ФСБ, ранее этот гражданин осуществлял фотосъемку военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота для украинских спецслужб.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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