ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта

10 июня 2025, 09:59

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Сотрудники ФСБ России задержали 22-летнего гражданина РФ в Краснодарском крае, который планировал совершение террористического акта в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет ТАСС.