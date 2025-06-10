Украинские беспилотники атаковали Татарстан

БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск и Елабугу в Татарстане
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники атаковали республику Татарстан. Пролет дронов видели жители Нижнекамска и Елабуги.



«ВСУ атаковали беспилотниками Татарстан. БПЛА видели в Нижнекамске и Елабуге», — передает telegram-канал Mash.

В небе над Нижнекамском было слышно несколько взрывов в районе Красного луча. Предварительно, ВСУ совершили атаку беспилотниками типа «Лютый». Дроны летят в северную часть города, где находятся заводы.

Ранее в аэропорту Нижнекамска была временно приостановлена работа для обеспечения безопасности полетов.
Иван Мусатов

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