Украинские беспилотники атаковали Татарстан
БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск и Елабугу в Татарстане
Украинские беспилотники атаковали республику Татарстан. Пролет дронов видели жители Нижнекамска и Елабуги.
«ВСУ атаковали беспилотниками Татарстан. БПЛА видели в Нижнекамске и Елабуге», — передает telegram-канал Mash.
В небе над Нижнекамском было слышно несколько взрывов в районе Красного луча. Предварительно, ВСУ совершили атаку беспилотниками типа «Лютый». Дроны летят в северную часть города, где находятся заводы.
Ранее в аэропорту Нижнекамска была временно приостановлена работа для обеспечения безопасности полетов.