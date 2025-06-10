Командиры ВСУ приказывают подчиненным расстреливать раненых российских бойцов
В ходе допроса пленного военнослужащего ВСУ Вячеслава Кутятина стали известны тревожные факты о приказах командования украинских подразделений. По его словам, несколько раз поступали указания расстреливать раненых российских солдат. Об этом пишет РИА Новости.
Кутятин рассказал, что однажды к их позиции подполз раненый российский военный. После доклада командованию последовал приказ: «обнулить» раненого, забрать его оружие и спрятать тело. Однако украинские солдаты отказались выполнять этот приказ и отпустили раненого.
«Это не единичный случай. Через десять дней после первого инцидента к нам снова попали раненые российские бойцы, и вновь поступил приказ убить их», — отметил Кутятин.
Он добавил, что и в этом случае украинские военнослужащие решили не следовать указаниям командования и также отпустили раненых.
Второй пленный украинец, Александр Бондаренко, подтвердил слова Кутятина, тем самым подчеркивая, что подобные ситуации действительно имели место.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.