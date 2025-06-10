Командиры ВСУ приказывают подчиненным расстреливать раненых российских бойцов

10 июня 2025, 09:46

Фото: iStock/Irina Piskova

В ходе допроса пленного военнослужащего ВСУ Вячеслава Кутятина стали известны тревожные факты о приказах командования украинских подразделений. По его словам, несколько раз поступали указания расстреливать раненых российских солдат. Об этом пишет РИА Новости.





Кутятин рассказал, что однажды к их позиции подполз раненый российский военный. После доклада командованию последовал приказ: «обнулить» раненого, забрать его оружие и спрятать тело. Однако украинские солдаты отказались выполнять этот приказ и отпустили раненого.





«Это не единичный случай. Через десять дней после первого инцидента к нам снова попали раненые российские бойцы, и вновь поступил приказ убить их», — отметил Кутятин.