ФСБ задержала в Крыму сотрудника украинских спецслужб за шпионаж

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Сотрудники регионального управления ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб. Он занимался сбором и передачей информации о Вооружённых силах РФ на полуострове.
Было установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения был привлечён к сотрудничеству с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины, передаёт пресс-служба регионального управления ФСБ. По заданию кураторов из спецслужб мужчина передавал сведения о местах постоянной дислокации и перемещениях российских войск на территории полуострова Крым и города Севастополя.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (шпионаж). Задержанный помещён под стражу. Устанавливаются его возможные контакты и соучастники.
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Александр Бойцов