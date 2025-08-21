ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца с секретными документами ВПК России
В Дагестане сотрудники ФСБ задержали иностранца, работающего на украинские спецслужбы. Мужчина пытался вывезти секретные документы о деятельности ВПК России.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 года рождения был задержан при пересечении границы России и Азербайджана. Засекреченные документы он получил в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса.
Преступник действовал по указаниям брата, проживающего на Украине и работающего на СБУ. Он поручил Руфуллаеву изъять документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области и переправить их в соседнее государство.
В настоящее время российские силовики устанавливают всех причастных и ищут заказчиков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи противнику в деятельности, которая заведомо направлена против безопасности России. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
