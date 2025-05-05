ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт на железной дороге

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Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в подготовке террористического акта на Свердловской железной дороге. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области, преступление было предотвращено благодаря оперативным мероприятиям, пишет РИА Новости.
По данным следствия, задержанный, разделяя взгляды запрещенного украинского военизированного объединения, вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер Telegram. В рамках плана злоумышленник собирался установить самодельное взрывное устройство на железнодорожное полотно, что могло привести к разрушению подвижного состава.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент фигурант арестован, а в его автомобиле было найдено «неактивированное» взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент фигурант арестован, а в его автомобиле было найдено «неактивированное» взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.
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Дарья Осипова