ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских военнопленных

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.
Согласно документам, британские ВВС атаковали немецкие суда «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозившие в Норвегию узников нацистских концлагерей. В результате бомбардировок и обстрелов даже спасательных шлюпок погибли от 7 до 12 тысяч человек, преимущественно советские военнопленные.
Несмотря на уведомление германским командованием шведской и швейцарской миссий Красного Креста о маршруте конвоя, информация, утверждается, почему-то «не была передана» британскому руководству.
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Несмотря на уведомление германским командованием шведской и швейцарской миссий Красного Креста о маршруте конвоя, информация, утверждается, почему-то «не была передана» британскому руководству.
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«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, (...) не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — рассказывал чудом переживший трагедию Василий Саломаткин.После затопления судов британские катера открыли огонь по выжившим, что сократило число спасенных до 300 человек. Большую часть жертв составили советские военнопленные.
«Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше», — вспоминал очевидец.Читайте также:
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Мария Моисеева