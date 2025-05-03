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ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских военнопленных

ФСБ: британцы убили тысячи советских военнопленных 3 мая 1945 года
Фото: iStock/Петр Ткаченко

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.
Согласно документам, британские ВВС атаковали немецкие суда «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозившие в Норвегию узников нацистских концлагерей. В результате бомбардировок и обстрелов даже спасательных шлюпок погибли от 7 до 12 тысяч человек, преимущественно советские военнопленные.

Несмотря на уведомление германским командованием шведской и швейцарской миссий Красного Креста о маршруте конвоя, информация, утверждается, почему-то «не была передана» британскому руководству.

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«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, (...) не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — рассказывал чудом переживший трагедию Василий Саломаткин.
После затопления судов британские катера открыли огонь по выжившим, что сократило число спасенных до 300 человек. Большую часть жертв составили советские военнопленные.

«Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше», — вспоминал очевидец.
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Эксперты отметили рост цен на зеленый чай в России с начала года
Цена на зеленый чай в России выросла на 13,9% с начала года
02 мая 2025, 19:46

Фото: istockphoto/mescioglu

На 13,9% с начала года выросла цена на зеленый чай в России. Об этом пишет портал Postnews со ссылкой на результаты исследования сервиса ценового мониторинга «Ценозавр».
Отмечено, что ценник на черный чай за тот же период вырос лишь на 5,4%. Таким образом сегодня цена 100 граммов зеленого чая в среднем составляет 287 рублей, а черного — 275 рублей.

Обозреватели подчеркивают, что имеются в виду средние значения в российских торговых сетях, а это значит, что цена варьируется. Анализ роста цен на чай за последние несколько лет показал, что в ближайшее время они могут вырасти до 4,7%. При этом эксперты говорят, что рост не прогнозируется.

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#россия
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#чай
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Врачи рассказали, почему в праздники происходит рост травм и болезней
Врачи призвали родителей не переоценивать взрослость ребенка
02 мая 2025, 18:45

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Питерские врачи призвали не переоценивать взрослость ребенка, говоря о росте травм и болезней в праздники. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Первое, что я всегда буду повторять, – что не должно быть бесконтрольного поведения у детей. Если маленький ребенок затихает — значит, он что-то придумывает, что не всегда закончится благополучно», — пояснила доктор медицинских наук Мария Ревнова.

Специалисты отметили, что в три-четыре года дети вполне могут побежать за змеей, чтобы ее потрогать, ведь в этом возрасте они любопытны и не испытывают чувства страха. Заведующая приемным отделением клиники Педиатрического университета Ксана Штернлихт рассказала, что делать, если ребенка все же укусили.

«Первое — это промыть рану. Не надо ничего прижигать, не надо накладывать жгуты, потому что это чревато нарушением микроциркуляции. Необходимо просто промыть рану, закрыть повязкой, можно сделать иммобилизацию как при переломах, чтобы не двигать конечностью, дать таблетку противоаллергического средства и обратиться в ближайшую больницу», — пояснила Штернлихт.

Медики призвали не кормить белок в парках, поскольку те переносят бешенство. Если же ребенка укусил клещ, нужно обратиться к инфекционистам. Во избежание встречи с клещом врачи рекомендуют при походах в лес одеваться соответствующе.

Кроме того, детям не рекомендуется употреблять в пищу чипсы, энергетики и газировку. В заключение доктора отметили, что у многих петербуржцев наблюдается аллергия на цветение.

«Для нас, медиков, лучше всего прохладная и дождливая погода. Никто не ездит на пикники, не гуляет возле водоемов, не открывает окна, мало у кого возникает желание покататься на самокатах, поплавать в водоеме. Это самая хорошая погода для приемного отделения!» — заключила Ксана Штернлихт.
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#мир
#россия
#врачи
#дети
#праздники
#новости
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«Абсолютно не шучу»: Кинокритик дал россиянам один совет на майские праздники
Шнейдеров порекомендовал россиянам в майские праздники оставить кино на потом
02 мая 2025, 18:01

Давид Шнейдеров (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Кинокритик Давид Шнейдеров порекомендовал россиянам в период майских праздников «оставить кино на потом». Его совет опубликовал портал «Татар-Информ».
«Я бы советовал людям в эти майские праздники погулять, побыть с семьей, почитать и сходить в театр. А кино лучше оставить на потом. Я абсолютно не шучу», — сказал Шнейдеров.
Он добавил, что продолжение нашумевшего кинофильма «Батя» стало неудачным, как и провалившийся в прокате «Кракен».

«Мастер» — неплохой фильм, но он уже сходит с экранов. «В списках не значился» тоже ждет сокрушительное фиаско в прокате», — резюмировал Шнейдеров.

Ранее стало известно, сколько подмосковных школьников были зрителями акции «Кино Победы».

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#новости
#майские праздники
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Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей нуждающимся
02 мая 2025, 14:02

Андрей Малахов (Фото: Телеграмм @and_malakhov)

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к шоумену Андрею Малахову в связи с его возможным дорогим подарком певцу Филиппу Киркорову. Иванов отметил, что каждый имеет право распоряжаться своими финансами по своему усмотрению, однако рекомендовал телеведущему задуматься о более значимых приоритетах в условиях текущих трудностей в стране. Об этом пишет «‎NEWS.ru».
«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества», — заявил депутат.

Иванов подчеркнул, что демонстрация роскоши может вызывать вопросы у россиян, которые сталкиваются с финансовыми трудностями.

Ранее Малахов опубликовал видеоролик, посвященный 58-летию Киркорова, в котором он появился с двумя вязаными букетами от Bottega Veneta, стоимость одного из которых составляет 1,5 миллиона рублей.

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#цветы
#день рождения
#депутат
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Нарколог советует избегать запоя на майских праздниках
Нарколог Холдин: вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам
02 мая 2025, 14:00

Фото: iStock/Jan Danek

Накануне продолжительных майских праздников, символизирующих старт периода пикников и приготовления блюд на открытом огне, ведущий консультант-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин акцентировал внимание на угрозах, связанных с избыточным употреблением спиртных напитков.
Он отметил, что праздничная атмосфера часто сопровождается обильным потреблением алкогольных напитков, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Шашлык сам по себе является тяжелым блюдом, увеличивающим нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Добавление алкоголя усугубляет ситуацию, вызывая повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это увеличивает вероятность возникновения различных проблем со здоровьем, от простого дискомфорта до серьезных последствий, требующих госпитализации.

Для безопасного празднования врачи рекомендуют выбирать здоровые напитки и закуски. Вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам, домашним лимонадам, чаю или морсам. Отличным дополнением к мясному меню станут свежие овощи и зелень, снижающие риски негативных последствий для здоровья.

Таким образом, соблюдение простых рекомендаций позволит насладиться отдыхом на природе, сохраняя здоровье и хорошее самочувствие.

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