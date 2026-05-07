ФСБ задержала жителя Ярославля за сбор и передачу данных об участниках СВО Киеву
В Ярославской области силовики задержали мужчину по подозрению в шпионаже и отправили его под арест. Об этом пишет РИА Новости.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что фигурант родился в 1987 году. По версии следствия, он сам вышел на представителя украинских спецслужб. После этого мужчина собирал и передавал сведения о российских военных, участвующих в спецоперации. Следствие возбудило дело по статье 275 УК РФ.
Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде ареста. По этой статье фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
