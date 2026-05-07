Над российским городом прозвучали взрывы на фоне атаки ВСУ
Над Брянском и всей областью прогремела серия взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители рассказали, что слышат гулкие хлопки уже около получаса. Отмечается, что в разных частях города раздалось не менее пяти-семи мощных звуков, при этом некоторые взрывы услышали и в пригороде Брянска. Также зафиксировали яркие вспышки в небе.
Согласно материалу, на территории раздавался шум мотора, характерный для низколетящих БПЛА. Предварительно, прямо сейчас система противовоздушной обороны отражает атаку украинских дронов. Официальной информации, подтверждающей налет беспилотников, а также сведений о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил, чем грозит первая прямая продажа американских бомб Киеву.
Читайте также: