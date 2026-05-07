На полигоне ВСУ в Запорожской области заметили женский отряд
В подконтрольной Киеву части Запорожской области на одном из полигонов ВСУ проходит подготовку отряд, состоящий только из женщин. Об этом пишет РИА Новости.
Источник в силовых структурах сообщил агентству, что разведка зафиксировала их присутствие во время занятий. По предварительной информации, после курса подготовки личный состав направят на службу в отдельное подразделение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
