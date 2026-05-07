Массированная атака беспилотников на Брянскую область: подробности

Богомаз: над Брянской областью сбили 121 беспилотник ВСУ за ночь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ночью территорию Брянской области с помощью 121 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, в результате массированного налета пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Их всех доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Повреждения получили два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

Беспилотники сбивали несколько подразделений, включая мобильные огневые группы БАРС. В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО перехватили над Тулой 14 украинских дронов. Предварительно, объекты инфраструктуры повреждений не получили.

Лидия Пономарева

