Глава МИД Италии Таяни отверг слова Зеленского об угрозе российских дронов
Глава МИД Италии Антонио Таяни отверг заявление Владимира Зеленского о возможном появлении российских беспилотников в воздушном пространстве его страны. Видеозапись выступления политика опубликована на YouTube-канале Forza Italia.
По его словам, у России нет планов нападать на Италию. При этом силы противовоздушной обороны сохраняют боеспособность и продолжают следить за ситуацией как на земле, так и в небе. Таяни призвал Киев не драматизировать ситуацию и отказаться от резких и бездоказательных заявлений, если там и дальше планируют рассчитывать на поддержку Рима.
Недавно польские власти заявили о сбитии нескольких БПЛА в своем воздушном пространстве. Позже неизвестные беспилотники заметили в Норвегии и Дании. Ситуацией воспользовался Владимир Зеленский, заявив, что то же самое может произойти и на территории других европейских стран, в том числе в Италии.
