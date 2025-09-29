Глава МИД Италии Таяни отверг слова Зеленского об угрозе российских дронов

29 сентября 2025, 06:47

Фото: istockphoto / okfoto

Глава МИД Италии Антонио Таяни отверг заявление Владимира Зеленского о возможном появлении российских беспилотников в воздушном пространстве его страны. Видеозапись выступления политика опубликована на YouTube-канале Forza Italia.