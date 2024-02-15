FT: Бои под Авдеевкой очень напоминают артёмовскую «мясорубку»

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Желание во что бы то ни стало сохранить контроль над городом Авдеевкой в ближайших окрестностях Донецка может обойтись Киеву так же дорого, как кровавая и бессмысленная попытка удержать Артёмовск.
Об этом пишет британское издание The Finantial Times. Причем в материале отмечается, что из-за недостатка помощи западных союзников ситуация для ВСУ может оказаться ещё сложнее. Авторы публикации отмечают, что за Артёмовск многие месяцы шли ожесточённые кровопролитные бои, город был освобождён 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России. Артёмовской операцией руководил в том числе новый главком ВСУ Александр Сырский, который за те бои получил прозвища в армии «Генерал 200 и «Мясник», так как не считался с потерями.
В статье указано, что действия украинского командования в районе Авдеевки вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Артёмовска. Некоторые командиры ВСУ недовольны назначением Сырского, так как осуждают его за то, что он готов жертвовать жизнями солдат ради тактической выгоды, а так же за то, что он затянул отвод войск из Артёмовска.
Фото: istockphoto/Nzpn
Издание полагает, что бои под Авдеевкой станут первым, если не главным, испытанием для нового главкома ВСУ. Если он будет действовать так же, как в Артёмовске и Дебальцево, где украинские войска понесли большие потери, то итог будет тем же — город перейдёт под контроль России, а ВСУ будут ещё более обескровлены, заключают авторы материала.
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В статье указано, что действия украинского командования в районе Авдеевки вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Артёмовска. Некоторые командиры ВСУ недовольны назначением Сырского, так как осуждают его за то, что он готов жертвовать жизнями солдат ради тактической выгоды, а так же за то, что он затянул отвод войск из Артёмовска.
Издание полагает, что бои под Авдеевкой станут первым, если не главным, испытанием для нового главкома ВСУ. Если он будет действовать так же, как в Артёмовске и Дебальцево, где украинские войска понесли большие потери, то итог будет тем же — город перейдёт под контроль России, а ВСУ будут ещё более обескровлены, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов