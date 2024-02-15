Украинские военные начали частичный отход в районе Авдеевки

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Вооружённые силы Украины начали частичный отход из Авдеевки, об этом сообщает The Washington Post.
«Украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки, считают сдачу города российским силам лишь вопросом времени», - прокомментировали ситуацию в американском издании.
Авдеевка расположена в 13 километрах от Авдеевки в части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.
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Евгения Парфентьева