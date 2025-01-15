FT: Европа не сможет отправить миротворческие силы на Украину

Фото: istockphoto/AtK
Европейские страны не смогут отправить свои войска на Украину в качестве миротворческих сил сдерживания. Причина заключается в том, что государства Евросоюза напрямую вовлечены в конфликт посредством финансирования Киева.
Об этом пишут обозреватели издания The Financial Times. В публикации отмечается, что страны Европы, учитывая их широкую военную и финансовую поддержку Украины, можно назвать кем угодно, но только не нейтральной третьей стороной. Этот статус неприменим к ним по определению, поэтому они никак не могут возглавить миротворческие силы в зоне конфликта.
Авторы материала указывают, что эту функцию могли бы взять на себя международные организации, например, ООН, имеющая монополию на проведение миротворческих операций и возможность выступать посредником в спорах. По мнению авторов статьи, сама идея отправки на Украину миротворческих сил из Европы выглядит крайне проблематичной, особенно учитывая всё вышесказанное.
Читайте также:
Кандидат в канцлеры Мерц: Присутствие военных на Украине надо согласовать с РФ
FP: ЕС отправит 100 тысяч военных на Украину после стабилизации линии фронта
Британский академик Саква призвал отправить миротворцев из Индии на Украину
Александр Бойцов