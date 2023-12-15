ВСУ могут потерпеть поражение уже к лету без поддержки США, пишут СМИ

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Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.
По его словам, западная разведка анализирует, сколько сможет продержаться Украина без помощи США и НАТО.
Добавляется, что Запад уверен в поражении Киева в отсутствии помощи от США и ЕС. Кроме того, есть опасения, что в случае отказа США дальше поддерживать Украину, европейские страны последуют их примеру.
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«Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», - передает телеканал.
«С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют», - пояснил телеканалу высокопоставленный американский военный чиновник.
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Элина Позднякова