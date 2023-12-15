Стало известно, сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk
Телефонный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал рост числа украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на остановку боевых действий и старт мирных переговоров.
Bloomberg сообщает, что опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря. В нём участвовали более тысячи респондентов со всей Украины. 19% из них проголосовали за такой шаг.
В октябре за такой вариант событий голосовали 14%, а в мае — 10. За последние 7 месяцев доля украинцев, которые готовы к возможным уступкам территорий, увеличилась почти в два раза.
Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается.
За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
Читайте также:
Минобороны сообщает о взятии в плен 82 бойцов ВСУ за неделю
В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги
Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам
В октябре за такой вариант событий голосовали 14%, а в мае — 10. За последние 7 месяцев доля украинцев, которые готовы к возможным уступкам территорий, увеличилась почти в два раза.
За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.
Читайте также:
Минобороны сообщает о взятии в плен 82 бойцов ВСУ за неделю
В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги
Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам
Мария Фирсова