FT: новый глава МИД Украины не исключил окончание конфликта по линии фронта

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Новый глава украинского МИДа Андрей Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых компромиссов для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, позиция Сибиги является более прагматичной касаемо возможных переговоров между сторонами по принципу «земля в обмен на безопасность», в отличии от его предшественника Дмитрия Кулебы.
По его словам, еще шесть месяцев назад даже разговоры о возможно мире на нынешних границах были запрещены.
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«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад», — приводит издание слова одного из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.
По его словам, еще шесть месяцев назад даже разговоры о возможно мире на нынешних границах были запрещены.
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Элина Позднякова