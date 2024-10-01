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FT: новый глава МИД Украины не исключил окончание конфликта по линии фронта

01 октября 2024, 16:48
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Новый глава украинского МИДа Андрей Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых компромиссов для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, позиция Сибиги является более прагматичной касаемо возможных переговоров между сторонами по принципу «земля в обмен на безопасность», в отличии от его предшественника Дмитрия Кулебы.

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад», — приводит издание слова одного из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.


По его словам, еще шесть месяцев назад даже разговоры о возможно мире на нынешних границах были запрещены.

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#киев
Под Сумами идет эвакуация из 90 населенных пунктов
01 октября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/reflection_art

В 90 населенных пунктах Сумской области объявили принудительную эвакуацию родителей с детьми. Об этом проинформировал Сумской райсовет.
«В Сумском районе объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов», — сказано в публикации на сайте райсовета.

Перед этим руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх говорил о планах по расширению зоны принудительной эвакуации в регионе. В частности, эвакуируются: Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, и Николаевская общины.

Сумская область граничит с Курской областью, а также Белгородчиной и Брянщиной. Ранее сообщалось, что в Сумской области планировали эвакуировать приблизительно шесть тысяч человек.

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МИД Украины: Сибига не обсуждал уступки территорий в США
01 октября 2024, 17:12

Фото: iStock/Corvalol

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава ведомства Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского МИД.
Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что Сибига обсуждал с западными чиновниками во время визита в США возможность некоторых территориальных компромиссов для урегулирования конфликта с Россией.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», — приводит МИД Украины слова Тихого.

По его словам, позиция нового главы МИД непоколебима, и он отстаивал ее даже за закрытыми дверями. При этом статью Financial Times Тихий назвал неправдивой.

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«Дойти до Москвы»: на Западе сделали важное заявление о ВСУ
Полковник Бо: Украина никогда не сможет отодвинуть ВС РФ до границы
01 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ не смогут отодвинуть российскую армию до прежней границы. Такое заявление сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
«Мы могли бы сказать, что победа означает, что вы оттеснили русских к границам. "Украина смогла пойти до Москвы и войти в Москву" — вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам», — заявил Бо в интервью You Тube-каналу Dialogue Works.

Он подчеркнул, что Украина никогда не смогла бы дойти до Москвы и тем более войти в нее. Таким образом, полковник считает, что реальное положение дел на поле боя позволяет Москве определять условия победы.

Особенно после вторжения ВСУ в курское приграничье, после которого армия Украины значительно истощилась и потеряла много людей.

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Опубликованы последствия украинского обстрела Горловки
Военкор Прокудин опубликовал последствия украинского обстрела Горловки
01 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Военкор RT Филипп Прокудин опубликовал последствия украинского обстрела Горловки в день воссоединения ДНР с Россией.
На кадрах видны масштабы разрушений, а также некоторые неразорвавшиеся кассеты.

«Взрывы услыхал, ощутил удары по ногам. Я отскочил за дерево, у меня ушибы множественные», — написал военкор.

До этого военкор Евгений Лисицын комментировал ситуацию, разворачивающуюся в Угледаре.

«Идёт активная зачистка, оборона ВСУ почти полностью сломлена. Противнику приходится бросать технику с боеприпасами и мелкими группами бежать из города по лесополосе и полю», — приводит «Царьград» слова Лисицына.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.

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#спецоперация
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В США заявили о разгроме ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: бригады боевиков ВСУ разгромлены и отброшены в зоне СВО
01 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/nndanko

ВС РФ отбросили и уничтожили боевиков ВСУ на многих фронтах, сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь», — сказал собеседник.

Джонсон добавил, что российская армия прорывается вперед по всей линии боевого соприкосновения. Есть информация, что киевских неонацистов окружили в Угледаре, подчеркнул эксперт.

«Украина не может исправить ситуацию», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, когда Вашингтон может разрешить киевскому режиму бить вглубь РФ оружием Запада.

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#украина
#война
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Зеленский назвал ситуацию на передовой «очень-очень сложной»
01 октября 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

После возвращения из США украинский президент Владимир Зеленский провёл совещание, в котором принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По итогам этой встречи глава киевского режима признал, что положение на фронте является «очень-очень сложным».
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. В ходе совещания также было признано, что уже на протяжении нескольких месяцев российские войска оттесняют части ВСУ с занимаемых позиций. По словам Зеленского, нынешней осенью украинским военным придётся приложит все силы, чтобы добиться поставленных целей.

По словам украинского президента, в настоящее время идёт активная работа по подготовке к встрече в Рамштайне, чтобы представить западным партнёрам «все детали и аргументы», чтобы обеспечить достижение результата как на фронте, так и в дипломатической плоскости.

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Стало известно, когда США могут разрешить Украине бить вглубь РФ
AP: США могут разрешить Украине бить вглубь РФ оружием Запада после выборов
01 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Как только пройдут выборы, США могут позволить киевскому режиму бить вглубь РФ западными вооружениями. Об этом пишет издание Associated Press.
«(Президент США Джо) Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение», — говорится в публикации.

Россия не единожды говорила о том, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, но не решают его. Уточнялось, что такие грузы станут законной целью для российской стороны.

После начала спецоперации на Украине западные и европейские государства стали всячески помогать киевскому режиму, назвав миротворческую миссию России «вторжением».

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В Минобороны доложили последние новости из Курской области
Минобороны: ВС РФ отбили две попытки прорыва ВСУ через границу под Курском
01 октября 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Две попытки прорыва боевиков ВСУ через границу в Курской области в направлении Нового Пути отбили российские войска. Об этом доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что враг лишился, примерно, 25 единиц живой силы.
«…Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинский гарнизон в Угледаре в Донецкой народной республике обречен. Город находится под контролем российских войск.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Гарнизон ВСУ обречен: Последние новости из Угледара
Военкор Коц: гарнизон ВСУ в Угледаре обречен
01 октября 2024, 14:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.
Военкор подтвердил ранее появившуюся информацию об освобождении Угледара российскими военными. При этом отдельные части ВСУ еще остаются в городе и пытаются оказывать очаговое сопротивление. Некоторые боевики пытаются Часть украинцев пытаются выйти на север в сторону Богоявленки по лесополосам. По дороге отойти уже возможности у них нет.

«Официальных сообщений об освобождении Угледара пока еще не было, но участь его гарнизона предрешена. Это будет важной победой. Угледар – последний украинский город на южнодонецком направлении, на него завязана вся украинская оборона в этой части ДНР. Вдобавок, он расположен на возвышенности, с его окраин местность просматривается на километры», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что именно из-за расположения Угледара ранние попытки его штурмов были безуспешными. На этот раз российское командование приняло решение сменить тактику и полностью отрезать противника от снабжения. Немаловажную роль в освобождении Угледара стали и постоянные удары ФАБами. Попав в окружение, оборона ВСУ быстро сломилась. Далее российские штурмовики смогли взять город за несколько дней.

Бои за Угледар продолжались 31 месяц. Предполагается, что зачистка города от ВСУ будет проводиться еще несколько дней.

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