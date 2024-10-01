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Боевики ВСУ на передовой выступили за диалог с Москвой во избежание «вечного» кровопролития, пишет издание Financial Times.
«Теперь я за переговоры», — цитируют журналисты украинского военного Юрия.По словам собеседника, перспектива бесконечных боевых действий устрашает. Сослуживцы Юрия солидарны с ним. Другой боевик Михаил уверен, что Киев не вернется к границам 1991 года. По крайней мере, по его словам, такое сложно представить.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ самовольно покидают свои позиции под натиском ВС РФ.
Ранее сообщалось, какой танк подбили в зоне спецоперации.
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Никита Кротов