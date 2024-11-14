FT: облигации Украины выросли на фоне ожиданий мирных переговоров

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Стоимость суверенных облигаций Украины, номинированных в долларах, за последний месяц поднялась на 12% на фоне ожиданий окончания конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Инвесторы в облигации делают ставку на то, что страна (Украина – ред.) будет готова принять мирное соглашение, которое предполагает навсегда отказаться от территорий, которые она потеряла в конфликте», — говорится в статье.
При этом представитель компании Ninety One Тис Лоу, который владеет некоторыми украинскими облигациями, рассказал, что операции с ними действительно проводились в ожидании окончания противостояния или возможности действий Трамп, который подтолкнет стороны конфликта к началу переговоров.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что всеми силами постарается быстро завершить конфликт на Украине.
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Элина Позднякова