15 ноября 2025, 20:39

Handelsblatt: финансовая катастрофа на Украине наступит в январе 2026 года

Фото: istockphoto/sandsun

В январе 2026 года Украина рискует столкнуться с финансовой катастрофой, если Евросоюз в ближайшее время не обеспечит её поддержкой. Об этом пишет Handelsblatt.





По информации ЕС, резервы, предназначенные для помощи Киеву, исчерпались раньше запланированного срока, и сейчас Брюссель в срочном порядке ищет варианты решения проблемы. При этом Бельгия продолжает работу над созданием нового фонда в поддержку Киева.





«Если мы не получим финансирование быстро, Украина падет», — прокомментировал источник СМИ.