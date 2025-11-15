Стало известно, когда на Украине наступит финансовая катастрофа
В январе 2026 года Украина рискует столкнуться с финансовой катастрофой, если Евросоюз в ближайшее время не обеспечит её поддержкой. Об этом пишет Handelsblatt.
По информации ЕС, резервы, предназначенные для помощи Киеву, исчерпались раньше запланированного срока, и сейчас Брюссель в срочном порядке ищет варианты решения проблемы. При этом Бельгия продолжает работу над созданием нового фонда в поддержку Киева.
«Если мы не получим финансирование быстро, Украина падет», — прокомментировал источник СМИ.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Украина утратила суверенитет и в значительной степени зависит от западных стран, из‑за чего на неё легче оказывать давление, чтобы склонить к завершению конфликта.