Губернатор Развозжаев: в Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ

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Защита Крыма усилится после недавнего удара со стороны боевиков ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев телеканалу СТВ. По его словам, работа уже ведется.
«Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры», — сказал губернатор.
Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич ответил на вопрос о том, как можно предотвратить удары по Севастополю.
Аналитик считает, что поможет атака на дроны НАТО, ведь, по мнению Клинцевича, именно из-за того, что натовская техника может изучить крымскую территорию, украинские военные способны составить для ракет полетное задание.
ВС РФ могут пользоваться радиотехническими средствами для воздействия на вражеские дроны.
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Никита Кротов