Зеленский заявил о готовности вести переговоры
Зеленский: Переговоры по территориям должны отталкиваться от линии фронта
Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по вопросу территорий. Об этом сообщает телеканал NBC.
Зеленский предложил основываться на текущей линии боевого соприкосновения и подчеркнул, что Украина согласна рассматривать любой формат таких переговоров.
«Нам нужно закончить эту войну и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — заявил украинский лидер.Напомним, что глава киевского режима уже поднимал тему возможных переговоров. Во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленский обсуждал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным, которые могут состояться в Будапеште.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не проигрывает в конфликте с Россией.