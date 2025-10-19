19 октября 2025, 21:03

Зеленский: Переговоры по территориям должны отталкиваться от линии фронта

Фото: Istock/tumsasedgars

Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по вопросу территорий. Об этом сообщает телеканал NBC.





Зеленский предложил основываться на текущей линии боевого соприкосновения и подчеркнул, что Украина согласна рассматривать любой формат таких переговоров.

«Нам нужно закончить эту войну и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — заявил украинский лидер.