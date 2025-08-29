FT: Трамп предложил привлечь войска Китая к обеспечению безопасности на Украине

29 августа 2025, 21:00

Фото: iStock/Александр Семенов

Президент США Дональд Трамп якобы предлагал привлечь китайские войска в качестве миротворцев для мониторинга нейтральной зоны на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.