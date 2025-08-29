FT: Трамп предложил привлечь войска Китая к обеспечению безопасности на Украине
Президент США Дональд Трамп якобы предлагал привлечь китайские войска в качестве миротворцев для мониторинга нейтральной зоны на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, предложение прозвучало в ходе встречи Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.
Однако отмечается, что европейские страны выступают против этой идеи, а ранее сам глава киевского режима отверг подобный проект.
Согласно источникам газеты, европейские чиновники скорее одобрили бы участие Турции в качестве поставщика миротворческих сил на Украину.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге 25 августа заявил, что сообщения СМИ о готовности Китая направить миротворческие силы на Украину не соответствуют действительности.
