30 июня 2025, 16:26

Фото: iStock / Silent_GOS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут истощить свои силы в течение полугода, пишет Financial Times. На фоне этого Киев все чаще обсуждает возможность прекращения огня на закрытых встречах с лидерами стран Запада, сообщает обозреватель британской газеты Гидеон Рахман.







«Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи», — отмечает Рахман.

