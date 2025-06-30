FT: Украина может начать переговоры о перемирии из-за нехватки сил
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут истощить свои силы в течение полугода, пишет Financial Times. На фоне этого Киев все чаще обсуждает возможность прекращения огня на закрытых встречах с лидерами стран Запада, сообщает обозреватель британской газеты Гидеон Рахман.
«Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи», — отмечает Рахман.По его данным, некоторые лидеры стран НАТО опасаются ухудшения ситуации на фронте к осени. Журналист подчеркивает, что украинские власти стали чаще и «с большей настойчивостью» говорить о необходимости перемирия на встречах с представителями Запада.