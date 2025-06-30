В Курской области уничтожили почти восемь тысяч боеприпасов

МЧС: в Курской области с августа 2024 года уничтожено почти 8 тысяч боеприпасов
Фото: iStock/NazariyKarkhut

В Курской области с августа прошлого года обезвредили тысячи взрывоопасных предметов. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в беседе с ТАСС.



Отмечается, что специалисты-пиротехники ведомства обезвредили порядка восьми тысяч взрывоопасных предметов в период с августа 2024 года.

Сотрудники МЧС работают в ежедневном режиме. Ими уже было обследовано 165 га территории приграничья. Основные работы проводятся в полях, лесах и жилом секторе.

В ведомстве подчеркнули, что с целью защиты личного состава обезвреживание зачастую производится дистанционным способом.

Анастасия Чинкова

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