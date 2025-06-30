В Курской области уничтожили почти восемь тысяч боеприпасов
МЧС: в Курской области с августа 2024 года уничтожено почти 8 тысяч боеприпасов
В Курской области с августа прошлого года обезвредили тысячи взрывоопасных предметов. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что специалисты-пиротехники ведомства обезвредили порядка восьми тысяч взрывоопасных предметов в период с августа 2024 года.
Сотрудники МЧС работают в ежедневном режиме. Ими уже было обследовано 165 га территории приграничья. Основные работы проводятся в полях, лесах и жилом секторе.
В ведомстве подчеркнули, что с целью защиты личного состава обезвреживание зачастую производится дистанционным способом.
Читайте также: