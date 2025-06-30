В Курской области уничтожили почти восемь тысяч боеприпасов

30 июня 2025, 15:36

МЧС: в Курской области с августа 2024 года уничтожено почти 8 тысяч боеприпасов

Фото: iStock/NazariyKarkhut

В Курской области с августа прошлого года обезвредили тысячи взрывоопасных предметов. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в беседе с ТАСС.