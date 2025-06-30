Стало известно, что ВСУ возводят укрепления рядом с Чернобыльской АЭС

30 июня 2025, 15:11

El Mundo: ВСУ возводят защитные сооружения в зоне Чернобыльской АЭС

Фото: iStock/Blinoff

В зоне Чернобыльской АЭС ВСУ строят защитные и противотанковые укрепления. Об этом сообщает испанское издательство El Mundo.