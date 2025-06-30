Стало известно, что ВСУ возводят укрепления рядом с Чернобыльской АЭС
El Mundo: ВСУ возводят защитные сооружения в зоне Чернобыльской АЭС
В зоне Чернобыльской АЭС ВСУ строят защитные и противотанковые укрепления. Об этом сообщает испанское издательство El Mundo.
По словам властей Украины, для возведения ограждений были привезены материалы, которые не были подвержены радиации. Испанский журналист сообщил, что ВСУ уже давно завозит в это место песок, землю и стройматериалы. Также сообщается, что территория постоянно патрулируется ВСУ, а её окрестности нельзя фотографировать или снимать.
Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году и сейчас власти делают всё, чтобы катастрофа не повторилась. Радиация затронула и Украинскую ССР.
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