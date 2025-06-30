Опубликовано число российских военнослужащих, убитых боевиками ВСУ с начала СВО

30 июня 2025, 15:40

УВКПЧ ООН: ВСУ с февраля 2022 года казнили 26 российских военных

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В новом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщается о случаях казни российских военнослужащих, взятых в плен или раненных на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.