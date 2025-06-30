Опубликовано число российских военнослужащих, убитых боевиками ВСУ с начала СВО
В новом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщается о случаях казни российских военнослужащих, взятых в плен или раненных на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно отчету, с февраля 2022 года украинские солдаты казнили по меньшей мере 26 российских военных, включая одного солдата в Донецкой области в конце 2024 года.
Доклад охватывает период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. В нем отмечается, что УВКПЧ проверило случай казни российского военнослужащего, который вышел из строя, в Донецкой области, а также отслеживает предполагаемую казнь другого военнопленного в Харьковской области в феврале 2025 года.
Все, кроме одного из упомянутых случаев, произошли в 2022 году и начале 2023 года. Доклад подчеркивает серьезные нарушения прав человека и необходимость привлечения к ответственности за подобные действия. УВКПЧ продолжает следить за ситуацией и призывает к соблюдению международного гуманитарного права.
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