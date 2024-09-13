Фото: Минобороны РФ
Итальянский военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для газеты La Repubblica заявил о превосходстве России на всех фронтах в Донбассе и о критической нехватке ресурсов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Ди Фео, российские войска продолжают стабильно продвигаться вдоль всей линии фронта, изолируя очаги сопротивления украинских военных. Журналист подчеркнул значительное численное превосходство российской армии над ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Ди Фео также указал на то, что многие украинские новобранцы не проходят даже базовую военную подготовку. Кроме того, он отметил острый дефицит современного вооружения у украинских сил, которые вынуждены использовать американские пушки М101 1945 года.
Ранее обозреватель объяснял неудачи украинского контрнаступления недостаточной подготовкой ВСУ к прорыву и нехваткой вооружений. Он также раскритиковал страны НАТО за недопоставку необходимой военной техники, что, по его мнению, стало одной из причин провалов на фронте.
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Ди Фео также указал на то, что многие украинские новобранцы не проходят даже базовую военную подготовку. Кроме того, он отметил острый дефицит современного вооружения у украинских сил, которые вынуждены использовать американские пушки М101 1945 года.
Ранее обозреватель объяснял неудачи украинского контрнаступления недостаточной подготовкой ВСУ к прорыву и нехваткой вооружений. Он также раскритиковал страны НАТО за недопоставку необходимой военной техники, что, по его мнению, стало одной из причин провалов на фронте.
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Елена Перлова