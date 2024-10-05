FT: Запад рассматривает план раздела Украины по модели ГДР и ФРГ

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Украине придётся уступить территории, освобождённые Россией, в обмен на гарантии безопасности. Это может стать основой для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.
Об этом пишут обозреватели британского издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что такое решение якобы уже согласовано официальными лицами. Это будет означать молчаливое согласие западных государств с тем, что присоединённые Россией территории больше не являются предметом военного спора. В будущем возвращение утраченных территорий в состав Украины должно стать предметом дипломатических обсуждений.
Другим условием мирного договора, по версии издания, должно стать обязательство Украины не размещать на своей территории иностранных войск и ядерного оружия, если не будет существовать прямой военной угрозы.
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«Подобный "сценарий Западной и Восточной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже 18 месяцев», — пишут авторы материала.
Другим условием мирного договора, по версии издания, должно стать обязательство Украины не размещать на своей территории иностранных войск и ядерного оружия, если не будет существовать прямой военной угрозы.
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Александр Бойцов