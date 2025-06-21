FT: Зеленский делает кадровые перестановки для ускорения мобилизации
Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в военных кругах для ускорения процесса мобилизации из-за острой нехватки новобранцев. Об этом пишет Financial Times.
«Владимир Зеленский назначил нового командующего для решения проблемы нехватки войск в Украине. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — передает издание.
Газета отмечает, что таким образом глава киевского режима пытается решить проблему с острой нехваткой новобранцев. К тому же на Украине наблюдается необходимость активизировать процессы мобилизации. В частности, Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками Геннадия Шаповалова.