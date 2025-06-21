В Курской области прогремело в районе 10 взрывов над городом Льгов
Около 10 взрывов прогремело над городом Льгов в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Около 10 взрывов прогремело над городом Льгов Курской области. По словам очевидцев, сработала система ПВО по ВСУшным беспилотникам», — передает издание.
Как отмечают жители, над городом прозвучало не менее 10 взрывов. К тому же в небе видны вспышки. Предварительно, средства ПВО сбивают украинские беспилотники. Официальные власти пока никак не комментировали случившееся. Информации о пострадавших и разрушениях нет.