В Тамбове ввели временные ограничения на работу местного аэропорта

Фото: iStock/Sitikka

В тамбовском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о серии взрывов над городом Льгов в Курской области. Предварительно, средства ПВО работают по украинским беспилотникам. Жители видели в небе над городом яркие вспышки.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0