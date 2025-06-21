В Тамбове ввели временные ограничения на работу местного аэропорта
В тамбовском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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