FT: Зеленский готов к обсуждению территориального вопроса с Трампом
Владимир Зеленский готов к обсуждению территориального вопроса во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая, как ожидается, состоится в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне. Об этом сообщает The Financial Times.
Отмечается, что Зеленский не намерен отказываться от претензий на Донбасс, однако готов вести диалог по этому вопросу с Трампом. Кроме того, источники издания утверждают, что глава киевского режима открыт к обсуждению территориальной темы и в формате возможной трёхсторонней встречи с участием Трампа и президента России Владимира Путина.
Ранее стало известно, что Трамп в приватных беседах с европейскими лидерами, а также в разговоре с Зеленским, предложил вариант урегулирования конфликта – Киев мог бы пойти на уступки по части территорий на востоке Украины в обмен на достижение мирного соглашения с Москвой.
12 августа Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные не покинут Донбасс. Он заявил, что в случае такого шага может начаться «третья мировая война».
