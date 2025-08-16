FT: Зеленский готов к обсуждению территориального вопроса с Трампом

16 августа 2025, 19:21

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский готов к обсуждению территориального вопроса во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая, как ожидается, состоится в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне. Об этом сообщает The Financial Times.