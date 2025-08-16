Зеленский сообщил о координации позиции с лидерами ЕС
Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом согласовал позиции с европейскими лидерами.
По его словам, цель — добиться прочного мира, а не временной паузы перед «новым российским вторжением». Нужно как можно скорее прекратить огонь на земле и в воздухе, а также остановить удары по портовой инфраструктуре, подчеркнул он в соцсетях.
Зеленский добавил, что в беседе с Трампом настаивал на ужесточении санкций против России в случае отсутствия трехсторонней встречи или если Москва будет уклоняться от честного завершения боевых действий. По его мнению, долгосрочные гарантии безопасности должны предоставляться при участии Европы и США, а все ключевые для Украины вопросы — обсуждаться при её непосредственном участии.
Ранее Bloomberg сообщил, что в телефонном разговоре с Зеленским Трамп подтвердил: Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.
