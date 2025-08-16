Зеленский сообщил о координации позиции с лидерами ЕС

16 августа 2025, 16:22

Зеленский заявил о координации позиций с ЕС после разговора с Трампом

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом согласовал позиции с европейскими лидерами.