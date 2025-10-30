Футболиста Маринато Гильерме внесли в базу «Миротворец»*

30 октября 2025, 11:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Личные данные экс-вратаря сборной России по футболу Маринато Гильерме внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец»* за встречу с ветеранами СВО. Об этом сообщает «Постньюс».





Кроме того, по данным издания, в «Миротворец» попал и его бывший напарник по сборной Ари, который на сегодняшний день является спортивным директором московского «Торпедо».



Обоих спортсменов внесли в базу из-за встречи с ветеранами СВО, которая состоялась перед началом игры сборных РФ и Ирана в Волгограде. После этой встречи на украинский сайт также внесли данные Юрия Жиркова.





«Спортсменов в "пропаганде войны", "публичной поддержке убийств граждан Украины", "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан"», — говорится в материале.