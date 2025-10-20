В базу украинского сайта «Миротворец»* внесли свыше 20 малышей из России
Скандальная украинская база «Миротворец»* пополнилась анкетами 25 российских детей в возрасте двух и трёх лет. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные сайта.
Согласно опубликованной информации, малыши «сознательно нарушили государственную границу Украины». На ресурсе также указано, что дети якобы участвовали в «российской агрессии».
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от Киева исключить сведения о несовершеннолетних из базы. В СПЧ назвали происходящее «вопиющим случаем» нарушения прав ребёнка.
Это не первый случай публикации данных несовершеннолетних на «Миротворце»*. Ранее туда добавлялись профили российских школьников и даже четырёхлетнего ребёнка. Среди них — 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, чьи личные данные до сих пор остаются в открытом доступе.
