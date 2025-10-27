Экс-омбудсмена по правам ребенка Астахова внесли в базу «Миротворец»*

27 октября 2025, 12:53

Павел Астахов (Фото: Telegram @advokatPA)

Личные данные бывшего омбудсмена по правам ребенка Павла Астахова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, Астахов попал в базу «Миротворца» из-за того, что ездил в ДНР в 2016-2023 годах.





«Создатели ресурса обвинили государственного деятеля в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательном нарушении государственной границы Украины", а также "поддержке убийств граждан Украины"», — говорится в материале.