Экс-омбудсмена по правам ребенка Астахова внесли в базу «Миротворец»*
Личные данные бывшего омбудсмена по правам ребенка Павла Астахова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, Астахов попал в базу «Миротворца» из-за того, что ездил в ДНР в 2016-2023 годах.
«Создатели ресурса обвинили государственного деятеля в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательном нарушении государственной границы Украины", а также "поддержке убийств граждан Украины"», — говорится в материале.
Напомним, Астахов занимал должность уполномоченного президента РФ по правам детей с 2009 по 2016 год. После этого он вернулся к адвокатской деятельности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в базу «Миротворца»* попали данные 25 российских детей в возрасте двух и трёх лет.