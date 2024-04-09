Футболисты пяти украинских клубов получили бронь от мобилизации

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Футболисты пяти клубов Украины получили освобождения от мобилизации. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на соответствующие приказы Министерства молодежи и спорта Украины.
Отмечается, что бронь от мобилизации получили игроки и персонал киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». По данным источника, Украинская ассоциация футбола получила статус критически важной организации для поддержания экономической стабильности и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
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