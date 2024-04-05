Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер в адрес нейтральных атлетов на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Медведев отметил, что имеет право не согласиться со словами Ирины Винер. По его словам, у всех людей есть свои причины думать так, а не другим образом.
Теннисист сообщил, что если у него будет такая возможность, то он с удовольствием поедет в Париж.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Ее слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сообщила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае любая продукция из Франции с легкостью заменятся на отечественную.
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Теннисист сообщил, что если у него будет такая возможность, то он с удовольствием поедет в Париж.
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Екатерина Коршунова