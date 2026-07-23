Фёдор Добронравов назвал главное препятствие для съёмок новых «Сватов»
Актёр Фёдор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, сообщил, что продолжение сериала «Сваты» в России остаётся невозможным по юридическим причинам.
В беседе с NEWS.ru артист заявил, что права на проект принадлежат украинской компании, чьим продюсером выступал Владимир Зеленский.
«Это их продукт (украинской компании — прим. ред.), как без их разрешения снимать? Может быть, если останется к этому времени (к концу СВО — прим. ред.) здоровье и будет хорошо написан сценарий продолжения, то с удовольствием снимемся», — заявил Фёдор Викторович.Добронравов поделился воспоминаниями о последнем съёмочном дне. Этот эпизод, действие которого разворачивалось на фоне новогодней ёлки и обращения президента, дался коллективу тяжело. Команда долго не могла завершить сцену из-за слёз — все осознавали, что расстаются с проектом, который длился 13 лет.