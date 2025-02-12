Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Запад использовал Украину и списал ее в утиль. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат вспомнила слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что если Россия соберется напасть на Альянс, то проиграет. По мнению Захаровой, соответствующее заявление говорит о том, что «украинский проект» Запада уже проиграл.
Теперь акценты смещаются и на киевский режим западные страны больше ставку не делают, так как списали его в утиль, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что еще один важный акцент делается на необходимости «переводить стрелки» на политиков Европейского союза.
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