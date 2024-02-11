Стало известно содержание одного из первых приказов Зеленского главкому Сырскому

Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский приказал новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому избегать «застоя» в зоне боевых действий. Также ходу текущего конфликта следует придать новый фокус.
В публикации также указывается на неважную репутацию нового главнокомандующего, который после боёв за Артёмовск (Бахмут) получил прозвище «генерал 200» из-за того, что решения продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи противника. Это говорит о том, что Сырский не слишком дорожит жизнями своих солдат, подчеркнули авторы статьи.
Читайте также:
«Мясник и груз 200»: стало известно, как Сырского называют в ВСУ
«Презрение и омерзение»: Медведев прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ
Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского
Александр Бойцов