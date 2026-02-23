Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
Гагин: иностранные медики на фронте вырезают органы у тяжелораненых солдат ВСУ
Бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин.
Он подчеркнул, что существует множество свидетельств, подтверждающих наличие в ВСУ так называемых «черных трансплантологов».
«Еще с 2014 года мы сталкивались с этим: приезжали иностранные медики под охраной военных, занимались изъятием органов — и у раненых украинских военнослужащих, и у гражданского населения. Наши бойцы находили тела с изъятыми органами. Доказательств много», — пояснил военный.
Украинские военнослужащие выражали протест против изъятия органов у своих раненых, обнародовав эту информацию в интернете. Однако, как отметил Гагин, все попытки выразить недовольство были подавлены командованием.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.