Гагин: иностранные медики на фронте вырезают органы у тяжелораненых солдат ВСУ

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бригады иностранных медиков в составе подразделений ВСУ вырезали органы у раненых украинских солдат. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин.





Он подчеркнул, что существует множество свидетельств, подтверждающих наличие в ВСУ так называемых «черных трансплантологов».





«Еще с 2014 года мы сталкивались с этим: приезжали иностранные медики под охраной военных, занимались изъятием органов — и у раненых украинских военнослужащих, и у гражданского населения. Наши бойцы находили тела с изъятыми органами. Доказательств много», — пояснил военный.