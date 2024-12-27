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Подполье «Дозор»: военкоматы Украины бесчинствуют в центре и на востоке страны

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) особенно бесчинствуют в центральной и на восточной частях страны. Об этом рассказали представители подполья «Дозор» для ТАСС.
«По регионам сложно вывести какую-то статистику. Восточные и центральные районы подвергнуты данному процессу сильнее. Положительный успех имеет ротационная система работы, то есть из Днепра бригады ТЦК уезжают в Харьков, из Харькова — во Львов», — поделился представитель подполья.

Также в сообщении указывается, что такая схема помогает избежать обхода от мобилизации за счет кумовства. Несмотря на это, коррупция все равно процветает. Например, граждане могут разово приобрести обычный наряд ТЦК.



Украинцы, чьи родственники все же были мобилизованы, устраивают у военкоматов пикеты, «которые разгоняются или просто расшибаются из-за безразличия».

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Пленный офицер ВСУ Салий: солдаты Украины едут в Европу, чтобы сбежать
27 декабря 2024, 03:10

Фото: iStock/Prostock-Studio

Как рассказал пленный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, мобилизованные солдаты Украины едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политическое убежище. Этим он поделился с РИА Новости.
«Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину», — заявил Салий.

Младший лейтенант отметил, что это является главной причиной того, почему украинские солдаты хотят поехать на обучение в страны Запада. Также это оттягивает переброс на фронт, ведь срок подготовки в Европе равен трем месяцам.

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Рогов: в Запорожье произошел сильный взрыв, причина которого неизвестна
27 декабря 2024, 02:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в оккупированном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв большой мощности, причина которого пока неизвестна. Слова политика передают РИА Новости.
«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла», — заявил Рогов.

Природа взрыва и его последствия пока неизвестны. Ранее подконтрольный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров рассказывал о мощном взрыве в ночь на пятницу. Происшествие случилось на фоне воздушной тревоги в контролируемой ВСУ части города Запорожье.

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#взрыв
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Богомаз: над Брянской областью сбит беспилотник самолетного типа
27 декабря 2024, 02:16

Фото: iStock/rancho_runner

На Брянской областью был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — рассказал Богомаз.

Как отметил глава Брянской области, данная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА была пресечена силами противовоздушной обороны России. Также он уточнил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте инцидента.

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#пво
#брянская область
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WP: солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией
27 декабря 2024, 01:42

Фото: iStock/Olena_Z

Солдаты ВСУ хотят перемирия с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Washington Post.
«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — пишут в издании.

Надежды на перемирие у украинцев связаны с необходимостью передышки. По словам бойца ВСУ Феликса из 33-й механизированной бригады, армия истощена из-за постоянных боевых действий.

Также солдаты жалуются на дефицит людей на многих важных тыловых должностях. К тому же бойцы заявили о считанном числе солдат в пехоте ВСУ. Как отметил Феликс, он надеется на начало мирных переговоров после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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#солдаты
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#украина
#россия
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Член ВСУ и обвиненная в терроризме датчанка оказалась профессиональным военным
27 декабря 2024, 00:30

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Датчанка Аннабель Йоргенсен, обвиненная за терроризм и наемничество на территории России, оказалась профессиональным военным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным», — говорится в сообщении.

В издании пишут, до того как стать бойцом ВСУ, Йоргенсен проходила службу в Ираке и была солдатом датской обороны. Ранее ей было выдвинуто официальное обвинение, но Йоргенсен уже вернулась на родину.

По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, обвиняемая приехала на Украину в начала 2024 года через Польшу. Далее она попала в один из пунктов дислокации наемников, который связан с украинской националистической партией «Правый сектор»*. После пройденной подготовки ее направили в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Ежемесячно Йоргенсен получала минимум одну тысячу долларов. Также ей назначались бонусы за убийства и уничтоженную военную технику.

Датчанка оказалась в Курской области не позднее 15 ноября. Ее участие в военных действиях на территории России трактуется как теракт, при чем в составе группы лиц.

Йоргенсен в ближайшее время будет объявлена в розыск. Так как она вернулась на родину, обвинение ей будет вынесено заочно.

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«Правый сектор»* (признана террористической организацией и запрещена в России).
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#всу
#рф
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#курская область
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Гранатометчик из Пермского края Евгений Батуев погиб в зоне СВО
26 декабря 2024, 22:51

Фото: istockphoto/zim286

Гранатометчик Евгений Батуев из Пермского края погиб в зоне спецоперации на Украине, проинформировали в мэрии Косинского округа. Бойца призвали 30 сентября 2022 года во время частичной мобилизации.
«Евгений Батуев погиб 26.11.2024 года при выполнении задач в ходе СВО. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — гласит публикация.

С военнослужащим простятся в пятницу, 27 декабря, в Косе с 11 до 12:00. После прощания начнется траурный митинг на территории площади перед мэрией. Начало в 13:00.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В сентябре того же года Россия объявила частичную мобилизацию, в рамках которой призвали 300 тысяч человек.

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#украина
#война
#сво
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#пермский край
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Стало известно, что Порошенко* хочет от Зеленского
Политолог Скачко: Порошенко* хочет заключить с Зеленским договор
26 декабря 2024, 22:12

Фото: istockphoto/reflection_art

Бывший украинский президент Петр Порошенко* хочет заключить договор с Владимиром Зеленским, по которому правящая партия «Слуга народа» вступит в коалицию с «Европейской солидарностью». Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог Владимир Скачко.
«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко*, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему», — пояснил аналитик.

Перед этим Порошенко* заявлял о том, что выборы могут ослабить Украину.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик воспользовался военным положением и отменил выборы в стране. Как заявляли российские власти, легитимностью сейчас обладает лишь Верховная рада.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#новости
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Путин ответил на вопрос об окончании СВО одной фразой
Президент Путин об окончании СВО на Украине: я в Бога верю, а Бог с нами
26 декабря 2024, 22:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году.
«Я в Бога верю, а Бог с нами», — сказал глава государства.
Перед этим Путин отмечал, что Россия стремится к завершению боевых действий. Вместе с тем президент подчеркнул, что страна отвечает зеркальными ударами на атаки со стороны противника.

В рамках заседания коллегии МО РФ в середине декабря Путин заявлял, что текущий год является знаковым по достижению целей специальной военной операции на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ прочно владеют инициативой по всей линии фронта.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года. В Кремле не единожды говорили о том, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет поставленных целей.

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#сво
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#владимир путин
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В США заявили о неспособности Европы блюсти санкции против России
NYT: Партнеры США наращивают торговлю с РФ и ослабляют поддержку Киева
26 декабря 2024, 21:48

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Европа не в состоянии строго блюсти антироссийские санкции, в то время как американские партнеры, в частности, Индия, импортируют российскую нефть увеличенными рекордными объемами. За счет этого Москва имеет значительные средства, пишут обозреватели New York Times.
Авторы публикации критикуют действующего американского президента Джо Байдена за его мягкотелость в отношениях с партнерами.

«Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США», — сказано в материале.

Журналисты резюмировали, что действия хозяина Белого дома показали ничтожность международных правил.

Запад и Европа начали санкционную политику в отношении России на фоне спецоперации в Донбассе.

Российские власти не единожды предупреждали, что ограничения отразятся на мировой экономике.

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