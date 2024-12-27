Подполье «Дозор»: военкоматы Украины бесчинствуют в центре и на востоке страны

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Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) особенно бесчинствуют в центральной и на восточной частях страны. Об этом рассказали представители подполья «Дозор» для ТАСС.
«По регионам сложно вывести какую-то статистику. Восточные и центральные районы подвергнуты данному процессу сильнее. Положительный успех имеет ротационная система работы, то есть из Днепра бригады ТЦК уезжают в Харьков, из Харькова — во Львов», — поделился представитель подполья.
Также в сообщении указывается, что такая схема помогает избежать обхода от мобилизации за счет кумовства. Несмотря на это, коррупция все равно процветает. Например, граждане могут разово приобрести обычный наряд ТЦК.
Украинцы, чьи родственники все же были мобилизованы, устраивают у военкоматов пикеты, «которые разгоняются или просто расшибаются из-за безразличия».
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Иван Мусатов