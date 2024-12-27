Пленный офицер ВСУ Салий: солдаты Украины едут в Европу, чтобы сбежать

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Как рассказал пленный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, мобилизованные солдаты Украины едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политическое убежище. Этим он поделился с РИА Новости.
«Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину», — заявил Салий.
Младший лейтенант отметил, что это является главной причиной того, почему украинские солдаты хотят поехать на обучение в страны Запада. Также это оттягивает переброс на фронт, ведь срок подготовки в Европе равен трем месяцам.
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Иван Мусатов